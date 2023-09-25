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Инвесторы хотят конвертировать прибыль «Полиметалла» в дивиденды

Инвесторы хотят конвертировать прибыль «Полиметалла» в дивиденды

Скорректированная чистая прибыль одной из крупнейших работающих в России золотодобывающих компаний и крупнейшего производителя серебра «Полиметалл» в первом полугодии 2023 года по МСФО выросла относительно показателя годом ранее на 28% до $261 млн.

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