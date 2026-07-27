У Яны Рудковской заметили плешь на голове

У российского музыкального продюсера Яны Рудковской заметили плешь на голове. Видео появилось на странице телеканала Music Box Russia в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
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