Взрывы на фоне воздушной тревоги прогремели в Полтаве

Global Look Press/ Keystone Press Agency/Kirill Chubotin В украинской Полтаве во время воздушной тревоги произошло несколько взрывов, сообщил в воскресенье, 16 июня, телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале.
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