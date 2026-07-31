«За рулём» оценил эффективность магнитов в вопросе снижения расхода топлива

В последнее время со стороны автомобилистов вырос запрос на повышение экономичности двигателей. В качестве одного из методов снижения расхода топлива автовладельцам предлагают использовать всевозможные устройства на основе изменения магнитного поля.
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