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«За рулём» оценил эффективность магнитов в вопросе снижения расхода топлива

«За рулём» оценил эффективность магнитов в вопросе снижения расхода топлива

В последнее время со стороны автомобилистов вырос запрос на повышение экономичности двигателей. В качестве одного из методов снижения расхода топлива автовладельцам предлагают использовать всевозможные устройства на основе изменения магнитного поля.

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