«Сейчас я царица»: на что Елена Валюшкина тратит гонорары и почему вынуждена снимать жилье

Актриса Елена Валюшкина рассказала, что никак не может купить себе квартиру. Из-за чего она вынуждена снимать жилье? И на что тратит все свои гонорары? Почему Валюшкиной не помогают взрослые дети? И чем заслуженная артистка РФ покорила исландских мужчин? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».