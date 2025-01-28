Как Галилей научил художников астрономии: картина 1609 года, точное время создания которой современные учёные смогли понять по звёздам

Адам Эльшеймер «Египетская ночь», 1609 г Картина Адама Эльшеймера 1609 года «Бегство в Египет» — это не только шедевр раннего барокко, но и свидетельство возникновения нового художественного подхода, основанного на научном наблюдении мира.
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