Как Галилей научил художников астрономии: картина 1609 года, точное время создания которой современные учёные смогли понять по звёздам

﻿﻿Адам Эльшеймер «Египетская ночь», 1609 г Картина Адама Эльшеймера 1609 года «Бегство в Египет» — это не только шедевр раннего барокко, но и свидетельство возникновения нового художественного подхода, основанного на научном наблюдении мира.