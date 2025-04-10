В 2024 году удалось предотвратить хищения на 35 млрд рублей

Первый замглавы Росфинмониторинга Олег Крылов рассказал на Евразийском антикоррупционном форуме, что в 2024 году российским специалистам удалось пресечь попытки мошенников похитить у граждан более 35 млрд рублей.
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