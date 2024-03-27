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Культура и Общество

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Потанцуем?

Зовешь меня ты взглядом: «Потанцуем?» И пусть споет для нас аккордеон, и звуки льются светлые, тоскуя, и будет вечер чуден, словно сон… Над миром ночь, слышны лишь ритмы танго, им вторя, в такт звучат у нас сердца, меня ведешь уверенно, галантно, за тандой танду кружим без конца… Ах, это танго, танго Кумпарсита, в нем столько […].

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