Зовешь меня ты взглядом: «Потанцуем?» И пусть споет для нас аккордеон, и звуки льются светлые, тоскуя, и будет вечер чуден, словно сон… Над миром ночь, слышны лишь ритмы танго, им вторя, в такт звучат у нас сердца, меня ведешь уверенно, галантно, за тандой танду кружим без конца… Ах, это танго, танго Кумпарсита, в нем столько […].