Украина пожаловалась Западу, что у них закончились "Стингеры" и "Джовелины"

Украинский посол в США Оксана Маркарова сообщила на встрече с американскими конгрессменами о том, что в её стране заканчиваются переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) "Стингеры" и противотанковые ракеты "Джовелины", сообщает издание Роlitico.