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Мировое обозрение

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Администрация Байдена сообщила о прекращении вооружения Украины

Администрация Байдена сообщила о прекращении вооружения Украины

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты прекратили поставки оружия и военной техники Украине в связи с отсутствием бюджетных средств на такие программы.

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