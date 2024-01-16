СМИ показали кадры работы снайпера на Артёмовском направлении

СМИ показали кадры, на которых снайпер русской армии мастерски выполняет боевые задачиСетевым изданием RT опубликована видеозапись, на которой можно увидеть, как мастерски снайпер русской армии выполняет работу на Артёмовском направлении.
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