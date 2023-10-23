Израиль — це Украина! Всё смешалось: евреи, украинцы

иудейцы паытаются выдавить арабов/палестинцев с их же исконной, палестинской, территории. Им, иудейцам, видите ли - пространства мало..... Типичный криминальный процесс - рейдерский захват, с чрезмерным применением силы, приведшим к КАТАСТРОФИЧЕСКИМ жертвам МИРНОГО населения. Фашизм, короче говоря.

АНГЕЛ АНГЕЛ

Израиль исчезнет, все боги прокляли евреев. Это нация которая уничтожает народы, государства, цивилизации. Но сейчас мы будем наблюдать воссоединение "братских" народов евреев, хохлов и панов... Будет создано новое фашистское государство пановехохлоеврейское. Все возвращается. Для начала они завоюют европу и заставит весь ОПК работать на себя, а потом пойдут на Россию... А финансирование этого проекта англосаксы и жидомасоны возьмут на себя....