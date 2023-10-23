Юрий Кот Эта цитата из Грибоедовского "Горе от ума", несколько обновлённая нынешними событиями, как нельзя точно передаёт хаос, охвативший дробящиеся и нестройные ряды Запада.
Израиль — це Украина! Всё смешалось: евреи, украинцы
Комментарии
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Gennady Sokolovsky
иудейцы паытаются выдавить арабов/палестинцев с их же исконной, палестинской, территории. Им, иудейцам, видите ли - пространства мало..... Типичный криминальный процесс - рейдерский захват, с чрезмерным применением силы, приведшим к КАТАСТРОФИЧЕСКИМ жертвам МИРНОГО населения. Фашизм, короче говоря.
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4 д.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Израиль исчезнет, все боги прокляли евреев. Это нация которая уничтожает народы, государства, цивилизации. Но сейчас мы будем наблюдать воссоединение "братских" народов евреев, хохлов и панов... Будет создано новое фашистское государство пановехохлоеврейское. Все возвращается. Для начала они завоюют европу и заставит весь ОПК работать на себя, а потом пойдут на Россию... А финансирование этого проекта англосаксы и жидомасоны возьмут на себя....
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4 д.
Валерий Фоменков
Не случайно у Адольфа Гитлера и у большинства высших военных чинов фашистской Германии были еврейские корни.
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3 д.
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