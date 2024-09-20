Биткоин сталкивается с сопротивлением на уровне $64 000

Стоимость биткоинаn выросла на 3% за последние 24 часа, достигнув $64 082. Однако это восходящее движение встретило значительное сопротивление около ключевой отметки $64 000, совпадающей с его 200-дневной скользящей средней.
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