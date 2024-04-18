Сотрудники полиции продолжают участвовать в противопаводковых мероприятиях на территориях возможного подтопления Курганской области

В связи интенсивным ростом уровня воды в реке Тобол и проводимыми мероприятиями по эвакуации жителей подтопляемых и затопляемых территорий, 17 апреля на основании решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям для сохранения временных земляных насыпей и средств укрепления дамб, а также для обеспечения безопасности граждан принято решение об ограничении входа и на набережную реки Тобол от микрорайона Энергетики до улицы Бурова-Петрова.