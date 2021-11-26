Происшествия

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Председатель СК России поручил доложить о ситуации со сносом аэровокзала Уктус в Свердловской области

Председатель СК России поручил доложить о ситуации со сносом аэровокзала Уктус в Свердловской области

В связи с обращением по поводу сноса аэровокзала Уктус в Свердловской области Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богинскому М.

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