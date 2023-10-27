ВСУшники ночью атаковали Курскую область: целятся в АЭС

Вражеский БПЛА взорвался вблизи хранилища ядерных отходов. Курчатов в прошлом подвергался нападениям украинских вооруженных сил, как известно, Курская АЭС расположена примерно в 110 км от украинской границы.
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