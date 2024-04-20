Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Родня Шахина Аббасова, зарезавшего москвича, выразила соболезнования семье погибшего

Близкие и родственники азербайджанца принесли им извинения и возложили цветы к месту трагедии. Все близкие убийцы сожалеют о его действиях.

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