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СМИ: Екатерина Варнава и депутат Госдумы расстались

СМИ: Екатерина Варнава и депутат Госдумы расстались

СМИ: Екатерина Варнава и депутат Госдумы рассталисьЕкатерина Варнава и Сергей КапковВ сети активно обсуждают предполагаемое расставание 38-летней Екатерины Варнавы и 48-летнего бывшего руководителя Департамента культуры Москвы Сергея Капкова.

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