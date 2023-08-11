СМИ: Екатерина Варнава и депутат Госдумы расстались

СМИ: Екатерина Варнава и депутат Госдумы рассталисьЕкатерина Варнава и Сергей КапковВ сети активно обсуждают предполагаемое расставание 38-летней Екатерины Варнавы и 48-летнего бывшего руководителя Департамента культуры Москвы Сергея Капкова.