«Интерес переключают на китайские машины». Эксперты – о причинах повышения утильсбора

1 октября 2024 года в России произошло очередное повышение утильсбора. Эксперты посчитали решение неоднозначным, сославшись на рост цен и снижение покупательной способности, которые могут произойти в ближайшем будущем.
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