Названы причины, почему западные консультанты не вернут позиции в России

За три года, прошедшие после ухода западных игроков, российские консалтинговые компании в сфере недвижимости сделали большой скачок в развитии и прочно заняли освободившуюся нишу, считают эксперты Западные консалтинговые компании в сфере недвижимости в случае возвращения на российский рынок не вернут свои позиции из-за активного развития российских игроков за последние три года, дорогих кредитов и низкой вакансии на офисном рынке.