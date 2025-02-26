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Названы причины, почему западные консультанты не вернут позиции в России

Названы причины, почему западные консультанты не вернут позиции в России

За три года, прошедшие после ухода западных игроков, российские консалтинговые компании в сфере недвижимости сделали большой скачок в развитии и прочно заняли освободившуюся нишу, считают эксперты Западные консалтинговые компании в сфере недвижимости в случае возвращения на российский рынок не вернут свои позиции из-за активного развития российских игроков за последние три года, дорогих кредитов и низкой вакансии на офисном рынке.

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