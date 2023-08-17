Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Джейлен Уильямс: «Аарон Уиггинс является нашей душой компании, тем, кто держит раздевалку вместе»

Атакующий защитник «Оклахомы» Джейлен Уильямс в интервью Шэмсу Чарнии из The Athletic поделился, кто из его партнеров по команде более остальных влияет на настроение коллектива в раздевалке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх