11 октября в Бобруйске личный прием граждан проведет член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, предс...

11 октября в Бобруйске личный прием граждан проведет член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председатель Могилевского областного Совета депутатов Александр ГорошкинЧлен Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председатель Могилевского областного Совета депутатов Александр Григорьевич Горошкин провед .
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