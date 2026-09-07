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Аргументы и Факты

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Роковая роль в «Норд-Осте»: от чего умер актер Сироткин из «Склифосовского»

Роковая роль в «Норд-Осте»: от чего умер актер Сироткин из «Склифосовского»

2 сентября ушел из жизни актер театра и кино Константин Сироткин. Для тысяч зрителей он остался знакомым лицом по сериалам «Склифосовский-1» и «Морозова-2», а для коллег — человеком удивительной душевной теплоты, невероятного обаяния и настоящей сцены.

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