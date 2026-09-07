Роковая роль в «Норд-Осте»: от чего умер актер Сироткин из «Склифосовского»

2 сентября ушел из жизни актер театра и кино Константин Сироткин. Для тысяч зрителей он остался знакомым лицом по сериалам «Склифосовский-1» и «Морозова-2», а для коллег — человеком удивительной душевной теплоты, невероятного обаяния и настоящей сцены.