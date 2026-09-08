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Хяккянен назвал Россию долгосрочной угрозой для Финляндии

Хяккянен назвал Россию долгосрочной угрозой для Финляндии

Глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен считает Россию угрозой. «Угроза со стороны России будет долгой и непредсказуемой», — цитирует его издание Yle.

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