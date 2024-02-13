Олег Газманов выдал причину отмены своих концертов в Подмосковье

Выступления народного артиста России были отменены в Зеленограде и КрасногорскеОлег Газманов на своей странице в социальных сетях объяснил, почему его выступления в Зеленограде и Красногорске, назначенные на 10 и 11 февраля соответственно, так и не состоялись.