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Олег Газманов выдал причину отмены своих концертов в Подмосковье

Олег Газманов выдал причину отмены своих концертов в Подмосковье

Выступления народного артиста России были отменены в Зеленограде и КрасногорскеОлег Газманов на своей странице в социальных сетях объяснил, почему его выступления в Зеленограде и Красногорске, назначенные на 10 и 11 февраля соответственно, так и не состоялись.

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