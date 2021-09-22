Возможно, это были последние выборы

Артем ЧирковПолитикаВозможно, это были последние выборыПервое заседание Госдумы восьмого созыва может состояться уже на следующей неделе — в среду, 29 сентября.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNikolai Baranixin"Если на судне два капитана, это судно никуда не придет"английская поговорка). А тут, на "мостике" судна, под названием Россия, не два, а сотни "капитанов". И куда мы придем с такой кодлой "капитанов", "капитанов"умеющих только прыгать, махать ногами и смешить людей? Капитан должен быть один.Комментировать
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