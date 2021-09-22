Мировое обозрение

46 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Рудольф Захарян
    Мягкотелость канцлера Меркель по отношению к мигрантам дорого обходится простым людям страны..Польская диаспора...
  • Ляля
    А что говорить с клоуном ???? который до сих пор в Квартале 95....В Кремле уточнили...
  • Nikolai Baranixin
    "Если на судне два капитана, это судно никуда не придет"английская поговорка). А тут, на "мостике" судна, под названи...Возможно, это был...

Возможно, это были последние выборы

Возможно, это были последние выборы

Первое заседание Госдумы восьмого созыва может состояться уже на следующей неделе — в среду, 29 сентября.

Вернуться к статье
11
Обсудить
Nikolai Baranixin
"Если на судне два капитана, это судно никуда не придет"английская поговорка). А тут, на "мостике" судна, под названием Россия, не два, а сотни "капитанов". И куда мы придем с такой кодлой "капитанов", "капитанов"умеющих только прыгать, махать ногами и смешить людей? Капитан должен быть один.

Картина дня

наверх