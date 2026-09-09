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Литовец: «Наши генералы уже мечтают о наступлении русских, чтобы всё поскорее закончилось»

Литовец: «Наши генералы уже мечтают о наступлении русских, чтобы всё поскорее закончилось»

Литовская оборонка – целиком и полностью коррумпированный орган, занимающийся откатами на закупках военного хлама, совершенно бесполезного в эпоху войны дронов.

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