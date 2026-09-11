МЧС России отменило угрозу атаки БПЛА на Северном Кавказе

Главное управление МЧС России по Республике Дагестан сообщает об отмене угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов на территории Северного Кавказа.
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