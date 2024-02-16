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Tochka Zрения

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Байден оценил жизнь Навального в 60 млрд. долларов

Стоит отметить невероятный цинизм Байдена. На фоне смерти Навального, комментируя это событие, Байден заявил, что нужно срочно выделить Украине 60 миллиардов, которые, как это понятно, осядут в карманах самого Байдена и его администрации Получается, Байден оценил жизнь Навального в 60 миллиардов долларов.

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