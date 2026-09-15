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Аргументы недели

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Китай включился в полемику об искусственном интеллекте: «Нагнетание страха никому не выгодно»

Китай включился в полемику об искусственном интеллекте: «Нагнетание страха никому не выгодно»

Официальные лица Китая включились в полемику о пользе и вреде ИИ. В МИД КНР призвали не нагнетать страх, а совместно работать над открытым и инклюзивным развитием искусственного интеллекта.

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