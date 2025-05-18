📣Внимание, товарищи! Страна уверенно входит в финальную фазу демографического квеста: один из депутатов Госдумы предложил выдать россиянам дополнительную оплачиваемую неделю отпуска.
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📣Внимание, товарищи! Страна уверенно входит в финальную фазу демографического квеста: один из депутатов Госдумы предложил выдать россиянам дополнительную оплачиваемую неделю отпуска.