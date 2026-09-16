Генсек ООН заявил о готовности организовать встречу России, Украины и США

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о готовности провести в штаб-квартире организации трехстороннюю встречу с участием представителей России, Украины и США.
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