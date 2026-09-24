Север Столицы
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Север Столицы

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Два участка выделенных полос откроют в районе Сокол 26 сентября

Два участка выделенных полос откроют в районе Сокол 26 сентября

С 26 сентября заработают два новых участка выделенных полос на пересечении Ленинградского и Волоколамского шоссе в районе Сокол.

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