ВС РФ успешно отразили две атаки украинских военных на донецком направлении

РИАМО - 23 ноя. На донецком направлении подразделения «Южной» группировки российских войск совместно с авиацией и артиллерией успешно отразили две атаки штурмовых групп 5-й штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии