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ВС РФ успешно отразили две атаки украинских военных на донецком направлении

ВС РФ успешно отразили две атаки украинских военных на донецком направлении

РИАМО - 23 ноя. На донецком направлении подразделения «Южной» группировки российских войск совместно с авиацией и артиллерией успешно отразили две атаки штурмовых групп 5-й штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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