«Вестник психиатрии»: Одесские «белые кастрюли» за Пушкина, но против Скабеевой

Т. н. одесский евромайдан продолжает бить горшки из-за насильственной украинизации. Наконец-то осознав смысл фразы «…когда они пришли за мной — заступиться за меня было уже некому», часть скакунов мутировала в разряд «белых кастрюль».
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