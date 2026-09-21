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Пятый канал

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АдГ первая, ХДС за бортом: чем закончились выборы для партии Мерца

АдГ первая, ХДС за бортом: чем закончились выборы для партии Мерца

В Германии историческим поражением правящей партии назвали итоги выборов на северо-востоке страны. После обработки всех протоколов в Мекленбурге — Передней Померании первое место занимает оппозиционная АдГ.

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