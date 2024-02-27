Первый оскал российской "демократии"

Галина Чужая Эти 90-е до сих пор страшно вспоминать... Эта, так сказать "свобода", свалившаяся на наши головы, наделала много бед и покалечила судьбы многих...

людмила бер В Закавказье, уже убили более 1 млн. человек.... А Надеждин с друзьями в Думе распиливают Страну....Гаденыши...