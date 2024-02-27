Первый оскал российской "демократии"В недавней публикации, «Смерть в Лабытнанги с разных точек зрения» https://mustoi.
Первый оскал российской "демократии"
Комментарии
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Галина Чужая
Эти 90-е до сих пор страшно вспоминать... Эта, так сказать "свобода", свалившаяся на наши головы, наделала много бед и покалечила судьбы многих...
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23 час.
людмила бер
В Закавказье, уже убили более 1 млн. человек.... А Надеждин с друзьями в Думе распиливают Страну....Гаденыши...
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18 час.
А
Александр24
90-е..... Таксовал. Попадались и наркоманы и бандиты. В стоячий воротник была вшита стальная полоса, чтобы не задушили, под сиденьем туристский стальной топорик, в кармане однозарядный пистолет-авторучка калибра 5,6. Работал и сторожем-дворником, разгружал вагоны, начал торговать китайским дерьмом, и был при этом нач. отдела крупного оборонного завода. Вспоминаешь - как-будто не со мной было. Ужас!
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16 час.
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