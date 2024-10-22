Врачи спасли жителя ЯНАО с лопнувшей печенью

Хирурги Василий Артым и Алексей Вороширин успешно провели операцию по устранению последствий внутреннего кровотечения у мужчины, который был переведен в Новоуренгойскую центральную городскую больницу из-за ухудшения состояния здоровья.
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