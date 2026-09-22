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Смешные картинки и мемы про общественный транспорт

Смешные картинки и мемы про общественный транспорт

Юмор, смешащий без остановок! На вашей улице перевернулся грузовик с праздником, дорогие пешеходы, велосипедисты и, чур нас, самокатчики: Всемирный день без автомобиля — 22 сентября!Ответственным гражданам предлагается пересесть с личных средств передвижения на массовые автобусы, троллейбусы, скутеры, метро и, чур нас, самокаты.

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