Аргументы недели

98 544 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Егоров
    Наша власть держит нас за лохов, постоянно двойная мораль и брехня...МО России: из укр...
  • N N
    Чувствительная категория, это кто?МО России: из укр...
  • Сергей
    Что за чуйствительная категория? Вряд ли арабы подрядились на освобождение "противных"?МО России: из укр...

Bloomberg сообщает, что возможная поставка дальнобойных ракет Украине займёт около девяти месяцев

Bloomberg сообщает, что возможная поставка дальнобойных ракет Украине займёт около девяти месяцев

Американское информационное агентство Bloomberg сообщило, что возможная поставка дальнобойных снарядов GLSDB Украине не произойдёт в ближайшее время.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх