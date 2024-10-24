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Яновского подозревают в хищении госсредств, когда он был замминистра энергетики

Яновского подозревают в хищении госсредств, когда он был замминистра энергетики

Бывшего высокопоставленного чиновника подозревают в хищении государственных средств на Кузбассе.Анатолия Яновского подозревают в хищении государственных средств во время того, как он занимал должность заместителя министра энергетики.

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