Российский газ для Европы является квинтэссенцией успеха и развитой экономики. Особенно это актуально для Германии, чья мощная производственная система никогда не сможет полностью заместить поставки из России, несмотря на все усилия и инвестиции.
Российский газ для Европы является квинтэссенцией успеха и развитой экономики. Особенно это актуально для Германии, чья мощная производственная система никогда не сможет полностью заместить поставки из России, несмотря на все усилия и инвестиции.
Свежие комментарии