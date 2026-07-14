Как выбрать хостинг для сайта: чек-лист для новичка

Выбор хостинга — это один из первых и самых важных шагов при создании любого сайта. Ошибка на этом этапе обходится дорого: медленная загрузка, нестабильная работа и плохая поддержка могут уничтожить даже самый качественно сделанный проект ещё до того, как он наберёт первую аудиторию.
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