Письмо Бурлиновой генпрокурору США Бонди доставили через Почту России

Письмо руководителя российской НКО "Центр поддержки и развития общественных инициатив "Креативная дипломатия" (PICREADI) Натальи Бурлиновой генпрокурору США Памеле Бонди с просьбой пересмотреть возбужденное против нее уголовного дела доставлено через Почту России.
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