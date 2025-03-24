Руководители Британии страдают серьёзным умственным недугом, не отдавая себе отчёт в том, что у них нет реальных козырей против России, которая может потопить этот остров одним ударом баллистической ракеты «Сармат».
«Россия способна потопить ваш остров в считаные минуты». В Финляндии назвали руководство Британии «идиотами»
Комментарии
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АС
Андрей Сажин
Почему мы не можем, как нами нелюбимый уже Н.С. Хрущов взорвал на Новой Земле, так называемую "Кузькину Мать"!? Я внимательно читал, как это было? Замечательно было! Спасибо исполнителям, особенно летчикам! Не знаю, но думаю, что это было одним из Сигналов для Запада подписать Зельсинские договоренности и все мы спокойно жили и вместе развивались! Это нужно повторить, чтобы отсрочить ядерный Апокалипсис! Мое мнение!
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6 час.
E
Ed
Только на этот раз не на Новой Земле, а за Ла Маншем на реке Темза
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5 час.
СД
Светлана Дубович
Все эти западные правители окончили коррекционную школу .
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4 час.
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