«Россия способна потопить ваш остров в считаные минуты». В Финляндии назвали руководство Британии «идиотами»

АС

Андрей Сажин

Почему мы не можем, как нами нелюбимый уже Н.С. Хрущов взорвал на Новой Земле, так называемую "Кузькину Мать"!? Я внимательно читал, как это было? Замечательно было! Спасибо исполнителям, особенно летчикам! Не знаю, но думаю, что это было одним из Сигналов для Запада подписать Зельсинские договоренности и все мы спокойно жили и вместе развивались! Это нужно повторить, чтобы отсрочить ядерный Апокалипсис! Мое мнение!