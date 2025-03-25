Атаку ВСУ на Поповку в Белгородской области отразили российские пограничники Уже несколько дней продолжаются бои за село Демидовка на Белгородчине.
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Атаку ВСУ на Поповку в Белгородской области отразили российские пограничники Уже несколько дней продолжаются бои за село Демидовка на Белгородчине.
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