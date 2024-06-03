Прокуратура разбирается с последствиями затопления больше 100 улиц в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 3 июня, ФедералПресс. Калининградская прокуратура начала проверку после ливня. В надзорном ведомстве уточнили, что речь идет о проверке прав граждан на получение компенсаций понесенного ущерба.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии