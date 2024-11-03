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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Адам Сильвер: «Мехико вряд ли обойдет города США в вопросе направления нынешнего расширения лиги»

Разговор произошел на фоне выездного матча «Вашингтона» против «Майами» в Мексике. «Лично я очень хотел бы иметь здесь команду.

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