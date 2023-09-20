Что Путин и Ким Чен Ын подарили друг другу

Целых шесть суток КНДР – Корейская Народно-Демократическая Республика каким-то невообразимым образом сумела провести без своего Верховного лидера, Президента по государственным делам, Председателя Государственного совета, Генерального секретаря, члена ЦК и Президиума Политбюро Трудовой партии, Верховного главнокомандующего, председателя Центральной военной комиссии, маршала, а также «выдающегося преемника и лидера революции», «символа мощи государства», «знамени всех побед и славы», «символа могущества страны» и просто - «уважаемого товарища и руководителя», «любимого отца народов» Ким Чен Ына.
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