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Что Путин и Ким Чен Ын подарили друг другу

Что Путин и Ким Чен Ын подарили друг другу

Целых шесть суток КНДР – Корейская Народно-Демократическая Республика каким-то невообразимым образом сумела провести без своего Верховного лидера, Президента по государственным делам, Председателя Государственного совета, Генерального секретаря, члена ЦК и Президиума Политбюро Трудовой партии, Верховного главнокомандующего, председателя Центральной военной комиссии, маршала, а также «выдающегося преемника и лидера революции», «символа мощи государства», «знамени всех побед и славы», «символа могущества страны» и просто - «уважаемого товарища и руководителя», «любимого отца народов» Ким Чен Ына.

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Комментарии
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Ольга Заварухина
Да уж, ни чего себе традиция &quot; давать по шапке&quot; , это двоякое выражение у нас , в России. Может лучше было бы дарить по шапке.
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