Sibkray.ru
ОбществоПроисшествияВ России и в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Sibkray.ru

277 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ШКИПЕР
    Отсидит и , если останется жив, депорт в кишлак на всегда.Мигрант проведет ...
  • Ника
    Во всех городах бы такое. В том же Ростове полно разрушающихся старинных зданий.Сгорел, забыт, пр...
  • Эльдар Алиев
    Да зачем нам Финляндия???Финляндия отказал...

НТСК наказали за замерзающих в квартирах сибиряков

НТСК наказали за замерзающих в квартирах сибиряков

«Дочку» Сибирской генерирующей компании привлекли к административной ответственности за коммунальную аварию, из-за которой в конце октября 2024 года более 600 домов в Заельцовском и Калининском районах Новосибирска остались без отопления и горячей воды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх