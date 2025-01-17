НТСК наказали за замерзающих в квартирах сибиряков

«Дочку» Сибирской генерирующей компании привлекли к административной ответственности за коммунальную аварию, из-за которой в конце октября 2024 года более 600 домов в Заельцовском и Калининском районах Новосибирска остались без отопления и горячей воды.
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